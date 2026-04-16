ಕನ್ನಡ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶ್ರಮ

ಮಂಡ್ಯ: 'ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇರದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಾಮಫಲಕವು ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ' ಎಂದು ಕವಿ ಕಾ.ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸವಿನೆನಪು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾವೆಂಶ್ರೀ ಕಾವ್ಯಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 30 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಿರಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯೋಣ ಎಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡವು. ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇವರಡೂ ಭಾಷೆ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು 70 ವರ್ಷದಿಂದಿರುವ ತ್ರಿಭಾಷೆ ನೀತಿಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ್ವಿಭಾಷೆ ನೀತಿ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಎಂ.ಶಾಂತಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು ವಿ.ಭೈರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಜಮ್ಮ ಮೋಟೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಹನುಮಂತು, ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್.ಆರ್. ಕನ್ನಿಕಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಟಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ, ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಧನಂಜಯ, ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಅರವಿಂದ್ಪ್ರಭು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>