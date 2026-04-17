<p>ಪಾಂಡವಪುರ: ‘ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ರೈತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ‘ಜಾನಪದ ತಿಳಿಜಲ’ಗೌರವ ಗ್ರಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ‘ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ’, ‘ಜನಪದ ನಿಘಂಟು’, ‘ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು’ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆದು, ಬದುಕಿದರು. ಅದು ಭೂತ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ದ್ವೇಷ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದೇ ವರ್ತಮಾನದ ಏಕೈಕ ಕಾಯಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಾನಪದ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಾನಪದವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಗೊ.ರು.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅನಾಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾನಪದ ವಿ.ವಿ.ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶ್ವಲಾನಂದಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾನಪದ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು ಉದ್ಫಾಟಿಸಿದರು. ಜಾನಪದ ವಿ.ವಿ.ಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಪು.ತಿ.ನ.ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಗೌರವ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತ ನಾಯಕರಾದ ಕೆ.ಟಿ.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಎ.ಎಲ್.ಕೆಂಪೂಗೌಡ, ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಎ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್. ಧನ್ಯಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಬೋರೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ, ಕೀಲಾರ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-40-1365557094</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>