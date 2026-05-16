ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ ನಾಳೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 17 ಹಾಗೂ 18ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 17ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಗೋವಾದ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಸಾವಂತ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಬುಡಕುಳೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ', 'ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು', 'ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಜೀವನದ ಕವಿ ಪರಿಚಯ' ಕುರಿತು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೋಷ್ಠಿ, ನ್ಯಾನೊ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ, ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 3.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಿ.ರಮೇಶ ನಾಯಕ್, ಬಿ.ಆರ್. ಭಟ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಮತ್, ಗೋವಿಂದರಾಯ ಪ್ರಭು, ದೇವದಾಸ ಪೈ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>