‘ಕಾವ್ಯಾಂ ವ್ಹಾಳೊ- 14’ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಮೇ 9) ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಕಾವ್ಯಾಂ ವ್ಹಾಳೊ-14' ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. 'ಪರಿಚಯ' ಪಾಂಬೂರ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾವಿದ ಕೆ. ಸುಂದರ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಕವಿ ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅವಿಲ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಸಂಜನಾ ಮಥಾಯಸ್, ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಕುಸುಮ ಕಾಮತ್, ಜೆರಿ ಬೊಂದೆಲ್, ವಿಸ್ಮಯಾ ಲೋಬೊ, ರಮಾನಾಥ ಮೇಸ್ತ, ಸುಮಾ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸುಮತಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸುವರು ಎಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>