ಇದು ಬರೀ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಲೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳು, ಮಾತುಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಬೆರೆತು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮೀಯ ಜಾಗ. ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೈಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ರೂಢಿ. ಆದರೆ ಕಾಲದ ಹೊಳೆಯಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಬದುಕಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ?

ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿದರೆ? ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜಗೊಳಿಸಿದವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ರಘುನಾಥ ಪ್ರಭು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ–ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ, ನಾವು ವರ್ತಮಾನದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಗದ್ದಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವುದು ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲ; ನೆನಪುಗಳ ತುಣುಕುಗಳು. ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ; ಇತಿಹಾಸದ ಪದರಗಳು. ಇದು ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವಂತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ.

ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರನ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ; ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದುಕನ್ನು, ಅದರ ಸರಳತೆಯನ್ನು, ಅದರ ಶ್ರಮದ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಘುನಾಥ ಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು.

ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಹವ್ಯಾಸ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಊರು-ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತುತ್ತಾ, ಜನರ ಮನೆಗಳ ಮಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಆ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೇಗುಲ'ವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವ ದೇವಾಲಯದಂತೆ.

ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದು–ಮಣ್ಣು, ಮರ, ಕಲ್ಲು, ಕಂಚು, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಗಾಜು, ಪಿಂಗಾಣಿ…ಅದರ ಜೊತೆ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ನೋಟುಗಳು, ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳು…ಹಳೆಯ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್, ಗ್ರಾಮಫೋನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗಳ ಸಾಲು– ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಾಧನಗಳು.

ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ–ಬಾವಿಯ ರಾಟೆ, ಏತ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಮರಾಯಿ, ಶಾವಿಗೆ ಮಣೆ, ಪೀಕದಾನಿ, ಪಿಂಗಾಣಿ ಭರಣಿಗಳು, ಇಡ್ಲಿ ಹಬೆ ಪಾತ್ರೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ-ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಚೆನ್ನೆಮಣೆ, ಅಡಿಕೆ ಕತ್ತರಿಗಳು…ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂಜಾ ಪರಿಕರಗಳವರೆಗೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಅವು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಗಾತಿಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ತಾಕಿದರೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡ