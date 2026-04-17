‘ತುಳುವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು’

ಮಂಗಳೂರು: 'ನಾವು ತುಳುವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದವರು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು' ಎಂದು ತುಳು ಜಾನಪದ ಚಿಂತಕ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಚೇಳ್ಯಾರು ಗುತ್ತಿನಮನೆ 'ಅಯೋಧ್ಯೆ'ಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಿಸು ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಯುಗಾದಿ ಭಾವ ಗಾನ ಯಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಂಘಟನೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಜೇತ್ ಮಂಜನಾಡಿ, 'ಬಿಸು ತುಳುವರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೈತುಂಬಿ ನಲಿಯುವ ಹಬ್ಬವೂ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸಂಘಟನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಶೈಲೇಶ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಲತೇಶ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಂದೀಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ರತ್ನಾವತಿ ಬೈಕಾಡಿ ಅವರ ಇಂಚರ ತಂಡದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಭಾವ ಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ