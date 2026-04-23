ತೈಲಾಭಿಷೇಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

<p>ಜರ್ಮಲಿ ಪಾಳೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಬಾಣವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಪಸ್ಸಿಗಿಳಿದಿದ್ದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪೀಠಾಧೀಶರ ತೆಲೆಗೆ ತಾಗಿ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಪೀಠಾಧೀಶರ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆದ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಥೋತ್ಸವದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ತೈಲ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅರಕೆ ಹೊತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪಾಳೆಗಾರರ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜರ್ಮಲಿಯಿಂದ ಕಾಲನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಎರೆದು ನಂತರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೈಲಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-25-1877362875</p>