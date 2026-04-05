ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡ ಪರಂಪರೆ: ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಣ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಕಂಬಳವು ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಕಂಬಳದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಪುರದ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ 'ಮೂಳೂರು-ಅಡ್ಡೂರು' ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮೂಳೂರು–ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 25 ಲಕ್ಷ ನೆರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರುವ ಕಂಬಳದ, ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಬಲವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಣಗಳಿಗೆ 30 ಕೆ.ಜಿ.ಹುರುಳಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 200 ಜತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಂಬಳ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ, ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಬೊಳ್ಮಾರಗುತ್ತು, ಗೋಳಿದಡಿಗುತ್ತು ವರ್ಧಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಡೆತ್ತೂರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಮತ್, ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ತನಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿತ್ರಾಪುರ, ಶೇಖರ್ ಮಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಬ್ಲಡ್ಕ, ಹರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರು, ಬೂಬ ಪೂಜಾರಿ, ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪೂಜಾರಿ, ಸುಧೀರ್ ಪಕ್ಕಳ, ಜಯಂತ್ ಅಮೀನ್ ಕೋರೆಟ್ಟು, ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆಲತ್ತಡಿ, ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳೂರುಗುತ್ತು, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ, ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ, ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಯ ಸತೀಶ್ ಚೌಟ ಬೆಳ್ಳೂರುಗುತ್ತು, ಸತೀಶ್ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರಮೊಗರುಗುತ್ತು, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳೂರುಗುತ್ತು, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-28-616794985</p>