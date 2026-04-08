ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ: ಸುರೇಶ್‌

<p>ಮೂಲ್ಕಿ: ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಂಬಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಬೆಂಗ ಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ (ಬಮುಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಪುರದ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ‘ಮೂಳೂರು-ಅಡ್ಡೂರು’ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕರಾದ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಯಾಕೂಬ್ ಗುರುಪುರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಞಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನೊಗ, ಕಂಬಳದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೋಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್. ಪೂಜಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಿನೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್, ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಕನೆ ಹಲಗೆ– (6.5 ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ್ದ) ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ‘ಎ’ ಕೋಣಗಳು. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ (ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು).</p>.<p>ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ: ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಅಮರ್ಥ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು– ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ (ಪ್ರ), ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್, ಹಲಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು– ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು (ದ್ವಿ).</p>.<p>ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ: ಕೊಳಕೆ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಎಸ್.ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಓಡಿಸಿದವರು– ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆಂರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ (ಪ್ರ), ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ‘ಬಿ’ ಬಂಬ್ರಾಣಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ದ್ವಿ).</p>.<p>ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ: ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿ, ಓಡಿಸಿದವರು– ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಪ್ರ), ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಡಿಸಿದವರು– ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ (ದ್ವಿ).</p>.<p>ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ: 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಡಿಸಿದವರು– ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ (ಪ್ರ), ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ, ಓಡಿಸಿದವರು– ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ (ದ್ವಿ).</p>.<p>ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ: ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ಅಮಯ್ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಡಿಸಿದವರು– ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವ ನಾಥ ದೇವಾಡಿಗ (ಪ್ರ). ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಎ’, ಓಡಿಸಿ ದವರು– ಮುಳಿಕ್ಕಾರು ಕುಂಟೋನಿ ವಿವೇಕ್ ದೇವಾಡಿಗ (ದ್ವಿ).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-29-1980408044</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>