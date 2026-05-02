₹25,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಲಾಕೃತಿ

ಹನುಮಸಾಗರ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುದೇವ ರಜಪೂತ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯು ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ ರಜಪೂತ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ 'ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು' ಮತ್ತು 'ಕಾವಿ ಹಾರ್ಟ್' ಎಂಬ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾವಿ ಕಲೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುದೇವ್ ಪಿ. ರಜಪೂತ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಆಕಾಶ ಪುನೀತ ರಾಥೋಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ₹25,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಡಾ.ಆಕಾಶ್ ಪುನೀತ್ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಲವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೊರೆತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಡಾ.ಆಕಾಶ ಪುನೀತ ರಾಥೋಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನಂತಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಗುರುದೇವ್ ಪಿ. ರಜಪೂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನೈಪುಣ್ಯದಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>