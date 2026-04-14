ತಂಬೂರಿ ನಾದದಲ್ಲಿ ‘ಭೀಮ ಕಾವ್ಯ’!

ಮೈಸೂರು: ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನಗಾಥೆಗೆ ಕಾವ್ಯರೂಪ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 5 ಗಂಟೆಗಳ 'ಭೀಮ ಕಾವ್ಯ' ಪ್ರಯೋಗವು ತಂಬೂರಿ ನಾದದ ಮಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣದ 'ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್' ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕದ ನಂತರ ಹಾಡಿದ್ದ ಕಾವ್ಯವು ಈಗ ನಾಡಿನ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗ, ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾಜಿ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರರ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೋರಾಟದ ಕಥನಗಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭೀಮ ಬಂದನೊ.. ಭೀಮ ರಾಯ ಬಂದನೂ.. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನು ತಂದನೊ' ಎಂಬ ಸೊಲ್ಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. '16 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಅದೂ ಎಲ್ಲಿ? ಮುಂಬೈನ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ!. ಶ್ರಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆಯಾದ ಭೀಮನ ಬದುಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲವೇ? ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಬರೆದಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭೀಮ ಪದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಜನ ಜಾನಪದವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>25 ವರ್ಷದ ಧ್ಯಾನ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಖಂಡರಾದ ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಂಟೇಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ದೇವರ ಕಥೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಶೋಕಪುರಂನ ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎದುರು ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಭೀಮ ಕಾವ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಿರುವೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಗುಂದ, ಮಂಜು, ಕಿರಣ್ ಪಾಂಡವಪುರ, ಜಗದೀಶ್, ಬಸವರಾಜ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಪದ್ಮಾ, ಕಾಂತರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಸತತ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು (ಇಂದು) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮಂಗಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀತಿಯು 'ಭೀಮ ಕಾವ್ಯ' ಜನಪದವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>