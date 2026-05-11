ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ‘ಇನಿದನಿ’ ಕಂಪು

<p>ಮೈಸೂರು: ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ‘ಇನಿದನಿ’ ತಂಡವು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಕಾ.ರಾಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರರ, ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಾವ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿತು.</p>.<p>‘ವೀರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ’ ಕಲಿತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ರಾಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದವು.</p>.<p>‘ಅಕ್ಕ’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ ಗೌಡ, ಕಲಾ ತಂಡದ ಸಂಘಟಕ ಮಾದೇಶ್ ಬಸವರಾಜ್, ಸೌಮ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ರಘು ಹಾಲೂರು, ಸ್ಮಿತಾ ಎಸ್ತರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಕಲಾತಂಡವು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಠಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾಗಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ವೆಂಕೋಬರಾವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-39-1479593850</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>