‘ಕಲಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪ ರಾಜ್‌’

'ಮೈಸೂರು: 'ನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ತಿಮಕಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ನಮನ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂಚರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ರಾಜ್ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜ್ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಂಘಟನೆ– ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮನೆ, ಗಾಯನ–ರಾ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣ– ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ– ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಯಾದವ್, ಕೃಷಿ–ಜಯರಾಂ, ಸಮಾಜಸೇವೆ–ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಯೋಗ– ಅನಂತ ಅವರಿಗೆ 'ಡಾ.ರಾಜ್ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ.ನಿಧಿಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ 'ಡಾ.ರಾಜ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ'ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾಗರಾಜ ಬೈರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಸೇವಕ ರಘುರಾಂ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>