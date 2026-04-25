‘ಆದಿ ಶಂಕರರ ಬದುಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ’

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: 'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಭಾಗ್ಯ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಗ್ರಹಾರದ ಉಮಾಮ ಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಶಂಕರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿವಗುರು ಮತ್ತು ಆರ್ಯಾಂಬಾ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದರು. ಅಲ್ಪವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿ, ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದರು. 'ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ' ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಜೀವನದ ಸಾರವೆಂದು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪೀಠಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳಾದ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಂಕರ ತತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಲಲಿತ ಶಂಕರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಯಶೋದಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಗುರು ಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತುತಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಂ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>