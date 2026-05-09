ನಿಟ್ಟೂರು ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರದ್ದು

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ದೊರೆ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸನವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭದ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಓದಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೂದಾನ ಪದ್ಧತಿ, ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಶಾಸನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಕಾಲವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ತಲಕಾಡು ಗಂಗರ ಶ್ರೀಪುರುಷನ ಸಮಕಾಲೀನ. ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗ ಆಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಲಿಪಿ ತಜ್ಞ ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ (ಶಿಲಾಶಾಸನ) ಕೆ. ಮುನಿರತ್ನಂ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಾರುತಿ ಭಜಂತ್ರಿ, ಅಶೋಕ ಅಬಕಾರಿ, ಮನೋಹರ ಸಿ.ಎಂ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ನಿಟ್ಟೂರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸನ ಒಕ್ಕಣೆ: ರಾಜನು 12 ಮತ್ತರು ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜಮಾನ (ರಾಜಕೀಯ ಅಳತೆ ಪದ್ಧತಿ) ಪ್ರಕಾರ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಂಚಭೋಗ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>100 ಮತ್ತು 70 ( ಬಲ್ಲಕುಂದಿ 300) ಅಂತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ದಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವರು ವಾರಾಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಸನವು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೌರ್ಯರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.