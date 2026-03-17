ಸ್ಮರಣೆ: ಪುತಿನ–ಡಿವಿಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ...

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಅರ್ನಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕವಿ ಪು.ತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ (ಮಾ.17) ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ಕುರಿತಾದ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ, ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಗಣ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುತಿನ ಮತ್ತು ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪುತಿನ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಾನವೀಶಕ್ತಿಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಡಿವಿಜಿ ಅವರು ಕಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಾರಿದರು.

ನವೋದಯದ ನವಿರಾದ ಭಾವಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪು.ತಿ.ನ ಮಹತ್ವದ ಕವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರೇಮ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೂರಣವೇ ಇವರ ಕಾವ್ಯದ ತುಂಬಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ.

ಗಣೇಶದರ್ಶನದ ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ

ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೂ
ಮನವ ಮನವ ಒಲುಮೆ ಕಾವು ಬೆಸೆಯಲಿಲ್ಲವು
ನಗೆಯ ಜಾಣ ಸಿಡುಕ ಕಾಣ
ಆಕೆಯೆಂದರವಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅವಳೆ ಎಲ್ಲವು
ಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಮಿಡಿತ
ತಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ನುಡಿತ ಶೃತಿಯೆ ಸೇರದು
ಅವಳಾಸೆಯನೀತನೆಟುಕ
ಆಕೆಗಿವನೊಳಾಯ್ತು ಮರುಕ ಭಾವವೇರದು
ಹಸುಳೆ ಅವನದಲ್ಲ – ಎಲ್ಲ
ಜನಕು ಅವರ ಕನಸತೋರ್ವ ಗುಡಿಯ ಗುಟ್ಟಿದು
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೀಮ್ಮೇಳವಾಗಿ
ಕಾಮನಂದು ಬಾಜಿಸಿದ್ದ ಹಾಡ ಮಟ್ಟಿದು...

ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಗುಣ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಿತೆ, ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ, ಹಂಸದಮಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಶಾರದಯಾಮಿನಿಯಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನಗಳಿರುವ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಜೀವನದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಖವಲ್ಪವದು, ಗಳಿಕೆ ತೋರ್ಕೆಯದು|
ಆತ್ಮವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಪುದೆ ನಿತ್ಯಸುಖ||
ವ್ಯಕ್ತಿಜೀವನ ಸೊಂಪು ಸಮಷ್ಟಿಜೀವನದಿ|
ಒಟ್ಟುಬಾಳ್ವುದ ಕಲಿಯೋ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ||

ಎಂದಿರುವ ಡಿವಿಜಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ.