ಇದು ರೇಡಿಯೊಗಳ ಮಹಾಮನೆ

<p>ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ. ಒಳಗೆ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೋಹಕರಾಗವನ್ನು ಮೀಟಿದ್ದ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಡಿಯೊಗಳು! ಅಬ್ಬಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಡಿಯೊಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರ ‘ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ’ದ ಗೀತೆ ‘ಎಲ್ಲೇ ಇರು... ಹೇಗೆ ಇರು..., ಎಂದೆಂದೂ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರು’ ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಳಿದುಹೋದ ಈ ರೇಡಿಯೊಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿರಬಹುದಾದ ಮಾತಿನಂತೆ ಆ ಹಾಡು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದು ಬರೀ ರೇಡಿಯೊಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೇಡಿಯೊ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೂಹ್ಯ ಎನಿಸುವ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಬಲ್ಲವು. ಇಬ್ಬರು ಅಮರಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊವೊಂದು, ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಕಾಲವಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಆಲಾಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಿ ರೇಡಿಯೊಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಹೊದಿಕೆಯ ನವಿರೆಳೆಗಳಿಗೆ ತುಸು ತಾಕಿದರೂ ನೆನಪಿನ ಸುರಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೊ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ’. ರೇಡಿಯೋನಾ? ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದಾ? ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರ ನಡುವೆಯೇ ಇದರ ರೂವಾರಿ ಉದಯ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಅವರು ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೇಡಿಯೊ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ರೇಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು, ರೇಡಿಯೊ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ವಯೋವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊ ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಗುನುಗುನಿಸುತ್ತದೆ. 90ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಮರೆಗೆ ಸರಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ರೇಡಿಯೊಗಳು ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಾರ್ವೆ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ರೇಡಿಯೊಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಿವೆ. 1928ರ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮಾದರಿಯ ರೇಡಿಯೊಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್, ರೇಡಿಯೊಫೋನ್, ವಾಲ್ವ್ ರೇಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲದ ಪಯಣವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊಗಳೇ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿವೆ. ರೇಡಿಯೊದ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ರೇಡಿಯೊ ಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಕಂಪನಾಂಕ (ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಾಂಕ (ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್). 2000ರಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂ ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ರೇಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಳುವುದೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ರೇಡಿಯೊಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದಯ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ.</p>.<p>‘ರೇಡಿಯೊದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿವೆ. ಗುರುವೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿ “ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್” ರೇಡಿಯೊ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ವಂದೇಮಾತರಂ, ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಚಿಂತನ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಾಟಕಗಳು... ರೇಡಿಯೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತೀಡಿದೆ. ನಾನು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರೇಡಿಯೊ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ನನಗೂ ರೇಡಿಯೊಗೂ ಇರುವ ನಂಟನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಉದಯ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ರದ್ದಿ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಅಪರೂಪದ ರೇಡಿಯೊ ಹೀಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. 1946–47ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ‘ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್’ ಕೇಳಲು ತಮ್ಮ ಜತೆ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ರೇಡಿಯೊಗಳೂ ಉದಯ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>‘1924ರಿಂದ 1967ರವರೆಗೆ ವಾಲ್ವ್ ರೇಡಿಯೊಗಳಿದ್ದವು. 1967ರ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೊಗಳು ಬಂದವು. 1984ರಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ. ಬರುವವರೆಗೂ ಅದು ರೇಡಿಯೊ ಜಮಾನ ಆಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 1963ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ₹350ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರೇಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30x40 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೇಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಥದ್ದು’ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರೇಡಿಯೊ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡೆಕ್ಕಾ ಕಂಪನಿಯ 1903ರ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಂನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು. ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮಹಾರಾಜ ಪದ್ಮನಾಭ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಅವರು 2 ನಿಮಿಷ 54 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಅಪರೂಪದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. 'ಎಲ್ಲೇ ಇರು... ಹೇಗೆ ಇರು..., ಎಂದೆಂದೂ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರು...'. ಕಾಲದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ರೇಡಿಯೊಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em> 