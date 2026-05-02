‘ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು’

ರಾಯಚೂರು: 'ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಭಾಗವೇ ಆದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಲೆಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಲಿಯುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಹದವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಎಚ್.ಎಚ್.ಮ್ಯಾದಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಜೊತೆ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಲೆಯು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕಲಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲೆಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೇ ಮೂಲದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದ ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ನೂರಾರು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ವೀರಹನುಮಾನ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರಕರ್, ಹಾಸ್ಯನಟ ಶಾಮ್ ಖಾನಾಪುರ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಜ್ಞಾನ ರಮೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಮೇಶ ಕಲ್ಲೂರಕರ್, ನರಸಿಂಹ ವಡವಾಟಿ, ಸೈಯ್ಯದ್ ಗೌಸ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಪೀರಜಾದೆ, ದಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ವೀರೇಶ ಬಾಬು, ಭೀಮರಾವ್ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>