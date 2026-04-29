‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಜೀವಂತ’

ಮಸ್ಕಿ: 'ತತ್ವ ಪದಗಳು, ಭಜನೆ, ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದಕಾರರು ಕಾರಣ. ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಚ್ಚಿನಮಠದಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ ಹಗಲುವೇಷಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ-2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನಪದ ಕಲೆ ಇಂದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ನೆರವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸಿ. ದಾನಪ್ಪ ನಿಲೋಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾ ಣಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನಪದದ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಚ್ಚಿನಮಠದ ವರರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ದರು. ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಹರಸೂರು, ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ವನಕಿ, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಾಡಸಿರವಾರ, ಜಂಬಣ್ಣ ಹಸಮಕಲ್, ಅಮರೇಶ ಹಸಮಕಲ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮಾಡಸಿ ರವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ವೀರೇಶ ಸಾಲಿಮಠ ಅವರಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು. ತತ್ವಪದ, ಭಜನೆ, ಕೋಲಾಟ, ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದ, ಮೊಹರಂ ಪದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>