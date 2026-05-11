ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದ ಕಾವ್ಯ-, ಚಿತ್ರ-, ಗಾಯನ

ಸಾಗರ: ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಕುಂಚದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸವಾಲು ಆಶು ಕವಿಗೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಕವಿತೆಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಗಾಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕಾಯಕ ಗಾಯಕರಿಗೆ.</p>.<p>ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಡುಪಲಿ ಸದಾನಂದ ಸ್ವರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರು ಸದ್ಗುರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯೊಂದರ ಸ್ವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಕವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕವಿತೆ ರಚಿಸಿದಾಗ ಕವಿತೆ ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಕಲಾವಂತಿಕೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದನಕೈ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದ್ಯಸ್ಥ ಕವಿತೆ ರಚನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹಳೇಇಕ್ಕೇರಿ ಮೃದಂಗ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>