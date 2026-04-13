‘ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿರುಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’

ಸಂಕೇಶ್ವರ: 'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಅಶ್ಲೀಲ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಭಾರತಿ ಮಠದ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವನಂದಾ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾದರೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುವ ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಹರಿದು ತಂದಿರುವ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಿರುಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ದೇಮಣ್ಣ ಸೊಗಲದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯೆ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನಂದಾ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್.ವಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ಸೋಬನ ಪದ, ಭಾವ ಗೀತೆ, ವಚನ ಗಾಯನ, ಭರತ ನಾಟ್ಯ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ, ಶಿವ ಭಜನೆ, ನಾಡು ನುಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಗೀಗಿ ಪದ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಅಕಬರ ಸನದಿ, ಹೇಮಾವತಿ ವಾಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ ನೇಸರಿ, ಬಾಬುರಾವ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು. ಭಾರತಿ ಭೂಸಗೋಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವನಂದಾ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಮಂಜರಗಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>