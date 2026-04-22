‘ಧರ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ ಚೇತನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಆದಿ ಶಂಕರರು' ಎಂದು ಪುರೋಹಿತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಡಿಗೇರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದರಲ್ಲದೇ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಶೃಂಗೇರಿ, ಪುರಿ, ದ್ವಾರಕಾ, ಬದರಿನಾಥ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಕತೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಪ್ಪೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾವೊಂದು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಛತ್ರಿಯಂತೆ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮಜಾತ ವೈರಿಗಳೂ ವೈರತ್ವ ಮರೆತು ಕರುಣೆತೋರುವ ಸ್ಥಳದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ಶಂಕರರು, ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯು.ವಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿನಯ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಣಪತಿಭಟ್, ನರಸಿಂಹ ಜೋಯ್ಸ್, ಹರೀಶ್ ಜೋಯ್ಸ್, ತಡಗಣಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ಪದ್ಮಾಪ್ರಕಾಶ್, ರೂಪಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುನೀತಾ ಜೋಯ್ಸ್, ಗೋಪಿ, ರಾಜು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅಂಜುಭಟ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋತನಕಟ್ಟೆ, ಶಿವು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>