ಕದಂಬರ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈಗ 1681 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಮಯ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ರಾಜಮನೆತನದ ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಅಡಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ 1681ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳ 28ಕ್ಕೆ 1681 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕನ್ನಡಮಯವಾಗಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಾಗಲೇ ಪುಳಕಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುರಾಣದ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಕದಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಶಿರಸಿ, ಬನವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ದೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಯೂರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಳಗುಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನವೇ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಂ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಾಯಕರಾದ ಲಿಖಿತ್ ಮತ್ತು ಹಾಲೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಗಣೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಸ್ವಾಮಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-42-1429566098</p>