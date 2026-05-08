ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ; ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಬ್ಬ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಪಿ.ಆರ್. ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ, ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೇ 9ರ (ಶನಿವಾರ) ಸಂಜೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಧ್ವನಿ ಔಚಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಾದನಕಾರರಾಗಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಲೀಲಾ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾದೋಲ್ಲಾಸ ವಿಶೇಷ ವಯೋಲಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೇ 10ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಗೋಷ್ಠಿ- 2ರಲ್ಲಿ 'ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯತೆ' ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಇದೆ. ಟಿ.ಎಲ್.ಪ್ರವೀಣ್, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇಸಾಯಿ, ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 'ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಓದುಗ ವಲಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ- ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಿ' ಕುರಿತ ಗೋಷ್ಠಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ 'ಅಕ್ಕ– ಅಲ್ಲಮ ಅರಿವಿನ ಆಯಾಮಗಳು' ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ 'ಪರಿಸರ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಆಗರ ಗೋಷ್ಠಿ' ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ 'ಸಾಮಗಾನ' ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾವ್ಯ ಸಂವಾದ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಗೋಷ್ಠಿ ಇದ್ದು, 'ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ' ಕುರಿತು ಗೋಷ್ಠಿ ಇದೆ. ಸಂವಾದಕಾರರಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ, ಸಹನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಆರ್. ದತ್ತಾತ್ರಿ, ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ್ಭಟ್ ಇರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿನಯ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ರಂಜನಿ ಬಿದರಳ್ಳಿ, ನವೀನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>