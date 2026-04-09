ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಮಹಾಭಾರತವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಲ್ಲ.. ಅದು ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಕಾವ್ಯ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ 'ಬಹುಮುಖಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಯುದ್ಧದ ಒಳ ಹೊರಗು' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, 'ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಆತ ತನ್ನವರನ್ನೇ ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕುಲದವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ. ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧ ವ್ಯಸನದಿಂದ. ಪಾಪದ ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎದುರು ದೇಶದ ಸೈನಿಕನ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಊರೇ ಸ್ಮಶಾನದ ರೀತಿ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಆದರೂ ಏನೂ ಮಾಡದ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್–ಇರಾಕ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಸೈನಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡೂ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ' ಎಂದು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>