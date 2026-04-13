ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ತಲುಪಿಸಿ

ಸಿರಿಗೆರೆ: 'ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಅಣ್ಣನ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಮೇಳದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.ಭಜನೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಜನೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>'ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಿರಿತನ ಇಲ್ಲ. ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತ ತಾನು ಮೆರೆಯುವ ಹೃದಯಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಕ್ತರು ಮಠದ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಅಶೋಕ ಮಾತನಾಡಿ ತರಳಬಾಳು ಮಠವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿಯೂ ಭಜನೆ, ವೀರಗಾಸೆ, ಸೋಬಾನೆ, ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಠವು ಇವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕುರುಬಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕು– ಹಾವೇರಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕಗತೂರು ತಾ–ಚನ್ನಗಿರಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ತಂಡ ಬಿಳಚೋಡು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾರುತಿ ತಂಡ, ಕುಂಚೂರು ತಾ– ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ತಂಡ, ಅಣಜಿಗೆರೆ, ತಾ– ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ತಂಡ, ನೀತಿಗೆರೆ ತಾ–ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಏಕತಾರಿ ತಂಡ, ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯ ತಂಡ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂಡದವರು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚೋಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಿ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಕೆ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, 42 ಭಜನಾ ತಂಡದವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>