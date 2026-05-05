‘ರೂಪಕದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ’

ಶಿರಸಿ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ದಿಗ್ಗಜ ಕವಿ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗೋಳಿಕೊಪ್ಪ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಲನ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟೀರದ ಮಾಸದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೂಪಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪರಮ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಜಗದೀಶ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ವರ್ಗಾಸರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎಂ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>