ಹಸೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಕ್ಕೇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಸೊರಬ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಸೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ. ಇಕ್ಕೇರಿ ಅವರನ್ನು ದೀವರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಡಿಜಿಟಲಿಕರಣದ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೋಘ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೀವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಜಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ. ಇಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದೀವರ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಕಲೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ. ಉಮೇಶ್, ಹಸೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ. ಇಕ್ಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೀವರ ಬಳಗದ ನಾಗೇಶ್ ರಾಜೀವ್ ನಗರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಾಜು ಹಿರಯಾವಲಿ, ವಕೀಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಳವಳ್ಳಿ, ಶೇಖರಮ್ಮ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ನೋಪಿಶಂಕರ ಎಂ.ಎಲ್ ಕುಂದಗಸವಿ, ನೀಲೇಶ್ ಸಮನಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಕಣಿ, ವೀರಭದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಪ್ಪ, ಏಕಾಂತಪ್ಪ, ಪರಸಪ್ಪ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-42-655335912</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>