‘ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ’

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ‘ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ’ ಎಂದು ಹಂಪಿ ವಿವಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ.ಸಿ. ಮಹದೇವ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ದರಿಯಾ ದೌಲತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸನಗಳು, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಂನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್.ಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಾಸನ, ಶಿಲ್ಪ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮೀಪ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್, ‘ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮಾನವನ ವಿವಿಧ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಆರ್. ರಮೇಶ್, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕಿ ಪ್ರಭಿನ ಕೆ.ಪಿ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಹಾಯಕರಾದ ಚಂದನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನ್ಸು ಅನ್ನಾ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಮಾಡೆಲರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-40-1165364277</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>