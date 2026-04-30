ಭಾಷೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ: ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ತುಮಕೂರು: ಭಾಷೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕುವೆಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ: ಬಿಂಬವೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ನೂರು' ಎಂಬ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಮೊದಲು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಓದಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿರುಚಿ ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ಬರವಣಿಗೆ ಜೀವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದರೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಾರ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಶೋಕಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಂವಾದ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ರೊ.ಗೀತಾ ವಸಂತ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಗ್ಗನಡು, ನಟ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>