ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ತಿಪಟೂರು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಬಿ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಸಂತ ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಂಘ ಉತ್ತಮದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಇಒ ಸುದರ್ಶನ್, ಜಗನ್ನಾಥ್, ಟಿಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಚ್.ಸಿ ನಾಗರಾಜ್, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎನ್.ಬಾನುಪ್ರಶಾಂತ್, ಕೆ.ಎನ್ ರೇಣುಕಯ್ಯ, ಉದಯರವಿ, ಕೆ.ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-17-500781766</p>