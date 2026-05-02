‘ಸೈತಾನನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ’

ತುಮಕೂರು: 'ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಲೀ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು 'ಪಾಪಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಲೀ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ- ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವರನ್ನು ದೈವವೆಂದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯು, ಮಾನವಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಂದೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸದ್ಗುಣ ಶೀಲರಾಗಿ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತರಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ, ಶಂಕರ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭೋಗಲೋಲುಪತೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಬುದ್ಧನು ನೈತಿಕತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಶಂಕರರು ಅದ್ವೈತ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮೂಲಕ ವೇದಾಂತ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವೇದಾಂತದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯದತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಂಕರ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-17-945226357</p>