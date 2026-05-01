ವೀರಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ

ತುಮಕೂರು: ವೀರಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 26ರಿಂದ 29ರ ವರೆಗೆ 4 ದಿನಗಳು ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟವಲ್ಲದೇ ಓದುಗರು, ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯ ರೂವಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶಕ ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಕರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ, ತುಮಕೂರು ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಸಂಘಟಕರಾದ ಆರ್.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪೃಥ್ವಿಕುಮಾರ್, ಬೀದರ್ನ ಗುರುನಾಥ ರಾಜಗೀರಾ, ವೀರಲೋಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನಂತ, ನವೀನ್, ಕಿರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>