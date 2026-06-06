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ಕಲೆ: ರಂಗಿನ ರಂಗೋಲಿ ಮೇಳೈಸಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ

ಕೆ.ಲೀಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 1:08 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 1:08 IST
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Comments
ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಹನೆ, ಸಮಯ, ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾಗಬೇಕು.
–  ವೀಣಾ ಐತಾಳ್
UdupiArtMangaluru

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