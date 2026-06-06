ಕಲೆ: ರಂಗಿನ ರಂಗೋಲಿ ಮೇಳೈಸಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ

<p>ತಂಗಿಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಲ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಇತ್ತು. ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ‘ವ್ಹಾವ್, ಅದ್ಭುತ’ ಎನಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರವೊಂದು ತಯಾರಾಯಿತು. ಆ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ‘ಗಂಗೆ’. ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಾಮಾತೆ’ ಅಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಳು!</p>.<p>ಹೀಗೆ ನೆಲವನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಂಗುರಂಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಗೋಲಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೇ ಮೆರುಗು ತುಂಬುವವರು ವೀಣಾ ಐತಾಳ್. ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಯವರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜೀವವಿಮಾ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ. ಪತಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ.</p>.<p>ವೀಣಾ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೂ ನೋಡಿದವರಲ್ಲ. 2018ರಲ್ಲಿ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ತುಡಿತದಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರದ ವಾಮನನನ್ನು ರಚಿಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ತೇಷ್ಟರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ವೀಣಾ ಅವರ ರಂಗೋಲಿ ಜೈತ್ರಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ! ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರನಟರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ನಂತರ ದೇವರು, ಮಹಾಪುರುಷರು, ರಾಜಕೀಯ ದುರಂಧರರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿತ್ಯ ಕಾಯಕದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11ರ ನಂತರ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ. 2ರಿಂದ 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು 4ರಿಂದ 35 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗ. ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುಡಿಸಿಹಾಕಿ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಆರಂಭ!</p>.<p>ಅತ್ಯಾಪ್ತರು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ವೀಣಾ, ಹಲವು ದೇಗುಲ, ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ ಭಕ್ತಿಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 400 ದಾಟಿದೆ! ಈ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರ ಉಡಿ ತುಂಬಿವೆ. ಓದಿದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಾಲಯ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕುಂದಾಪುರ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಿದೆ.</p>.<p>ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಶಿವಾಜಿ, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಕಮಲಶಿಲೆ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕಾಂತಾರ ದೈವದ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರಂತೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವೀಣಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಣಾ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪುಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆಯಬಲ್ಲರು. ಜೊತೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೀಗೇ ಬರೆಯಬಲ್ಲರು.</p><p>ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಇರಾದೆ ವೀಣಾ ಅವರಿಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಹನೆ, ಸಮಯ, ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾಗಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">– ವೀಣಾ ಐತಾಳ್</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>