ಉಡುಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಭುವನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಕಾರ್ಕಳದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿ ಛಾಯಾ ರತ್ನ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮಣಿಪಾಲ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಸಾಹಿತಿ ಶಾಂತಾರಾಮ ಪ್ರಭು ಹೊಸನಗರ, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಶ ನಾಯಕ್ ಪೆರ್ನಂಕಿಲ, ಮೋಹಿನಿ ಎನ್.ನಾಯಕ್, ಕಡಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಕಳ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟ್ಕರ್ ಬಂಟಕಲ್ಲು, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಯಕ್, ಚಿತ್ರನಟ ಜಯ ನಾಯಕ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ, ಕುಸುಮಾ ಕಾಮತ್ ಕರ್ವಾಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-28-1923826918