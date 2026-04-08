ಪುರೋಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಯತಿ ಪರಂಪರೆಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀಡುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಪಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಸುಮತಿ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಅವರು ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ತಂತ್ರ ಸಹಿತ ಅರ್ಚಕತ್ವ, ಊರಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥರ ಸಪ್ತತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏ. 22ರಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಶಿಪೂಜೆಯಂದು ಬೆ. 11ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಾಧೀಶ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ರಜತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ, ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ದಿವಾನರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-28-321665802</p>