‘ವಚನ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ’

ವಿಜಯಪುರ: 'ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಯಾಳಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '12ನೇ ಶತಮಾನದ ವೈರಾಗ್ಯದ ತಪೋನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ ವಚನಕಾರ್ತಿ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 430ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅವರ ಆದರ್ಶ, ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಮನಪ್ಪ ಪವಾರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ಎನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃವತಾರೆ, ವೈರಾಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಣ ಚಿಂತಕಿ ಇಂದಿರಾ ಬಿದರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಣಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಾಲಿಕಾರ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಠ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸುಖದೇವಿ ಅಲಬಾಳಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಡೋಣೂರ, ಶಿವಾನಂದ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ, ಷಣ್ಮುಖ ಅಂಬಲಿ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಎನ್. ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>