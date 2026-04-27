‘ಅನಂತ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು ಕವಿತೆ’

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲಾದವರ ಕವಿತೆಗಳು ಅನಂತ ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು , ಅವು ಮರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಅರ್ಥಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗನೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಿನ್ನ ಅಥ೯ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಕೋಲಿಬೇಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪಟ್ಟಣದ ಟಿಎಂಎಸ್ ಸಭಾಭನವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗೀತ ಗಾಯನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮ ಅಕ್ಷರದೊಳಗಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕತೆ, ಅನುಭಾವ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಸಾವ೯ಕಾಲಿಕವಾದ ಕವಿತೆಗಳು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇಘಾ ಎಸ್ ಭಟ್ಟ ಗುಳ್ಳಾಪುರ, ಹರ್ಷಿತಾ ಕೆ.ಭಟ್ ಕೋನಾಳ, ದಿಗಂತ ಭಟ್ಟ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ ತೇಲಂಗಾರ ಗೀತ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಪುಷ್ಪಾ ಮಾಳಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಲಾಲಗುಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಜಾತಾ ಕಾಗಾರಕೊಡ್ಲು ನಿವ೯ಹಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಗಾಂವ್ಕರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಮತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>