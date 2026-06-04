ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 9:02 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 9:02 IST
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