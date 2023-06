ಮೌನವೇ ಮಾತಾಡುವ ‘ಕಲಾ ಸ್ತಬ್ಧತೆ’

ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ 2,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಘಂಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಮೌನವಾಗಿರಲು! ಇಂಥ ‘ಡೊಟಕು’ ಘಂಟೆಗಳು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿವೆ. ಶಬ್ದದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಘಂಟೆ ಮಾಡುವ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮೌನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದೇನೋ. ಜಾನ್ ಕೇಜ್ ಎಂಬಾತನ 1952ರ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ‘ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೌನ’! ಎಷ್ಟೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ, ಅದು ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯಗಳ ಕಲಾವಿದರ ಗಮನವನ್ನು ‘ಸ್ತಬ್ಧತೆ-ಮೌನ’ಗಳ ಕಡೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಜಪಾನೀ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ‘ಮಾ’ ಎಂಬ ಪದ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ, ಕಲಾವಿದ ಅದರ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಲ್ಸ್ ಡೇವಿಸ್ ಎಂಬಾತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ‘Its not the notes you play; its the notes you don't play’ (ನೀವು ನುಡಿಸಿದ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲ, ನೀವು ನುಡಿಸದ ಸ್ವರಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದು).