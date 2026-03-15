ಏಷ್ಯಾದ ಬೃಹತ್ ಗಡಿಯಾರದ ವ್ಯಥೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೊಂದು ಗಡಿಯಾರ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಗಂಟೆ-ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕಾಲದ ಕದನಗಳನ್ನೂ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ ಇಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೌನಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು, ಸ್ಥಳದ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಗಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಗೋಪುರ, ಈಗ ತನ್ನದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಗೋಪುರ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಎಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏಷ್ಯಾದ ಬೃಹತ್ ಗೋಪುರ ಗಡಿಯಾರವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ, 2002ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕನಸಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಈ ತಾಣ ತಲುಪಲು 50 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಎದುರಾಗುವ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಗಡಿಯಾರ– ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಗಿಳಿಗಳ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದೆ. ಅವು ಕಾಲದ ಗಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಲಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎಡಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆಯರು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತಬ್ಬಿಹಿಡಿದಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮನಮೋಹಕ. ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾಲವೇ ರೂಪ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗೋಪುರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ, 16 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯ ಕಣ್ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಸ್ತಾರ, ಆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಭಾವ, ಆ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಇಂದು ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣಗಳ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರ, ಈಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಧ್ವನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗೋಪುರ ಸೊರಗಿದೆ.</p>.<p>'ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೇಸರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ತಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ತಾಣವಾಗಲಿ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಾರದು.</p>.<p>ಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅನೇಕ. ಆದರೆ ಕಾಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಗೋಪುರಗಳು ವಿರಳ. ಈ ಗೋಪುರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲ; ಒಂದು ಕಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಹೌದು.</p>