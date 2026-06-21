ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ಬಬಲಾದ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಡಲಧ್ವನಿಯ ಪಯಣ

<blockquote>ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಬಬಲಾದದ 'ಒಡಲಧ್ವನಿ' ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸ೦ಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</blockquote>.<p>ಬಬಲಾದ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಗಂಟು–ಮೂಟೆ, ಚೀಲಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದಿಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್’ ಹಳ್ಳಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹುರುಪು ಮೂಡಿತು. ಜೋಳದ ಕಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ, ವಿವಿಧ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾರಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ಲಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸುಮಾರು 550 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದಾಗ ‘ಒಡಲಧ್ವನಿ’ ಸಂಘಟನೆಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ರಾವಿಡ, ಇಂದು ಹೊಸಮನಿ, ಸಂಗೀತಾ ಮಯೂರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಶ್ರೀ ಮಖಣಾಪೂರ, ಭಾರತಿ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತಿತರರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2024ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಶೇಂಗಾ, ಸಜ್ಜೆ, ತೊಗರಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆದೆವು. ಬೆಳೆ ಮಾರಿದರೂ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಹೋಳಿಗೆ, ಉಂಡೆ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು’ ಎಂದು ‘ಒಡಲಧ್ವನಿ’ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಈ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಸಾವಯವ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯೂ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜವಾರಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2026ಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ರಾಗಿಕಣ’ ಸಾವಯವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೆಫೆ’ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೊಟ್ಟಿ, ಹೋಳಿಗೆ, ಚಟ್ನಿ, ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ’ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಡಲಧ್ವನಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಇಂದು ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಗೌರವ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದೊರೆತ ಮಾನ್ಯತೆಯಂತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾರಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ತಾವೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಬಲಾದದಿಂದ ಇಂಡಿ ಅಥವಾ ಹೊರ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ಇಂಡಿ–ಅಥರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿ–ಬಬಲಾದ–ಹೊರ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. 12ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ...</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ–ಮೂರೂ ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ವಿಜಯಪುರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತುಗಳೂ ಮುಂದುವರಿದವು. ಕೆಲವರು ಮುಂದಿನ ಸಂತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವರು ಕಳೆದ ವಾರದ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ತಂದಿದ್ದ ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಭಾನುವಾರದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಒಡಲಧ್ವನಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದು ಹೊಸಮನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹20ಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ ₹30ಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ₹25, ಕಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ₹20ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹70–80ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಜವಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹150ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ರಾವಿಡ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಯಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಗಿಕಣ ಸಾವಯವ ಸಂತೆಯ ಸಹಕಾರವೂ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ‘ಅಲ್ಲಿನ ತಂಡ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೌಶಲ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಫೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಭಾರತಿ ಹೊಸಮನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಸಂತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮವರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ‘ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಪೇ ಬಳಸುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ಇತರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಮಯೂರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಡಂದಿರು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಗಂಟು–ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಸಂತೆಗಳಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ‘ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆಗೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಬಬಲಾದದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಅವರ 1,100 ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯಣ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಬಲಾದದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಿತ್ತಿಯರ ಪಯಣ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಬದುಕಿನ ಪಯಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1695904361</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>