ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ಬಬಲಾದ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಡಲಧ್ವನಿಯ ಪಯಣ

ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:44 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 2:37 IST
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ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಬಬಲಾದದ 'ಒಡಲಧ್ವನಿ' ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸ೦ಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
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