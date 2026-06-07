ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ:ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ದಿವಾ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾಧನೆ

<p>ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಲುಪಲಾಗದ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ದಿವಾ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ಅಂಡರ್ 30 ಏಷ್ಯಾ’ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಾಧಕಿ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ’ ಎಂಬ ಲಾಭರಹಿತ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದೆ.</p>.<p>‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ, ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಅಂತಹ ಯಾವ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬಹುದು?’</p>.<p>ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ದಿವಾ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು.</p>.<p>ದಿವಾ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸು ಒಂಬತ್ತು.</p>.<p>‘ಮಧುಮೇಹ ಎಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ದಿವಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಪೋಷಕರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿವಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡರು.</p>.<p>‘ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ’ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ’, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಂದು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವಿರುವ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ನವದೆಹಲಿ, ವಾರಾಣಸಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ದಿವಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಜನರ ಮುಖಗಳು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಪರದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಆ ಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದು ಆಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಿವಾ. 11ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ...</p>.<p>ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಇಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ದಿವಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅದು ಒಂದೇ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವೂ ದಿವಾ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ತಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಬದಲು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಹದಿಹರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುವವರು ಕಡಿಮೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಿವಾ.</p>.<p>ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ ದಿನಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೆರವು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಬದುಕುಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ದಿವಾ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ’ದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಡಯಾನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ದೊರೆಯಿತು. 140 ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ‘ಚೆಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್’ನ ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ 10 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ‘ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ಅಂಡರ್ 30 ಏಷ್ಯಾ’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದೀಗ ದಿವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p>.<p>‘ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬಹುದು?’</p>.<p>ಬಹುಶಃ ‘ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 30 ಅಂಡರ್ 30 ಏಷ್ಯಾ’ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಕೆಂದರೆ ದಿವಾ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅವರ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನೆಯ ನೋವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕಥೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಪರ್ಕ: project.surya.info@gmail.com</strong></p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-1099258255</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a 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