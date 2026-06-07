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ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ:ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ದಿವಾ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾಧನೆ

ಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್
ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:39 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 2:13 IST
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