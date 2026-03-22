ಕರಿ ಚಿರತೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ...

<p>ಅದು ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶ. ಸಂಜೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸಫಾರಿ ಬೋಟ್ ಆ ಮೌನವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬೋಟಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿದವು. ಕಾಡಿನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಸುಳಿವೇ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ, ಬೋಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮಡುಗಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ–ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಒಲವು. ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚರಿಸಿ, ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ತಳಮಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಹಿನ್ನೀರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಲನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕಣ್ಣು ತಕ್ಷಣ ಆ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಬೋಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಕ್ಷಣಕಾಲದ ಬಳಿಕ, ಪೊದೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ನೀರಿನತ್ತ ನಡೆದುಬಂತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿನ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆಯೇ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಗಂಡು ಕರಿಚಿರತೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ!</p>.<p>ಆ ಕ್ಷಣ ಕಾಡಿನ ಮೌನ ಕೇವಲ ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವಂತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಬೋಟಿನಲ್ಲಿದ್ದವರತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ, ದಂತಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಾಗ ಸೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಡುಗಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುಗು. ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಅವರ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಂಧಿಯಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಕರಿಚಿರತೆ: ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪವೇ?</strong></p>.<p>ಕಾಡಿಗೆ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು ಕರಿಚಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಅದರ ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ಚಲನೆಯ ನಿಗೂಢತೆ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ‘ಮಿಥ್’ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕರಿಚಿರತೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಭೇದವಲ್ಲ. ಇದು ‘ಮೆಲನಿಸಮ್’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಫಲ.</p>.<p>ಚಿರತೆಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅವುಗಳ ಮೈಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿರತೆಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಪ್ಪು ಮೈಮೇಲೂ ರೋಸೆಟ್ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಮೆಲನಿಸಮ್ ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಚಿರತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೀನ್ ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಎರಡೂ ಈ ಜೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಜಾಗ್ವರ್, ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು, ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕರಿಚಿರತೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಅಣಶಿ–ದಾಂಡೇಲಿ, ಭದ್ರಾ, ಬಂಡೀಪುರ, ಬಿಳಿ ಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ–ಈ <br>ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಓಡಾಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾಡಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳತ್ತ</strong></p>.<p>ಚಿರತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಬದುಕಲು ಕಲಿತಿವೆ. ತೋಟಗಳ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಡುವುದು ಅವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಗರೀಕರಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಡೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಅವುಗಳ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳು, ಜೋಳದ ಹೊಲಗಳು, ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪುಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆ, ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಬಲಿಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಂಕೆ, ಕಡವೆ, ಮೊಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಚಿರತೆಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಬೇಟೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,879 ಚಿರತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳೇ ಜೀವನಾಧಾರ. ಒಂದು ಹಸು ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬವಾದಾಗ, ಆಕ್ರೋಶ ಚಿರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ, ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿರತೆಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚಿರತೆಗಳ ಉಳಿವು, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು, ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಕೊನೆಯ ಮಾತು</strong></p>.<p>ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಡ ಆ ಕರಿ ಚಿರತೆಯ ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಕೇತ.</p>.<p>ಕಾಡಿನ ಆ ಕಪ್ಪು ನೆರಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಗೂಢತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನದ ನೆನಪೂ ಹೌದು.</p>.<p>ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲ; ಕಾಡಿನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಉಳಿಸುವುದು.</p>