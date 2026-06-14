ಮರದಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಬಳ್ಳಿ: ಶತಾಯುಷಿ ‘ಗಣಪೆ’ಯ ಸ್ವಗತ

<p>ನನ್ನ ಆಕೃತಿ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದೀರಾ? ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಮರವೆಂದುಕೊಂಡಿರಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮರದಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಬಳ್ಳಿ. ನಡು ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತು ಅಂದಾಜು ನೂರು ವಸಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲು ತಾಗದ ನೆರಳಿನ ನಡುವೆ ಮರದಂತೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನೇಕ ಮರಗಳೇ ನನಗೆ ಆಸರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಜಾತಿಯ ಮರವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ನಾನು, ಈಗ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಮತ್ತಿ, ಹೊನಗಲು, ಬಕುಲ, ಕಾನಜಂಬೆ, ಹೊಳೆಗೇರು, ದುಳ್ಳೆ, ಅರಿಸಿನಗೌರಿ, ವಾಟೆ, ಸಂಪಿಗೆ–ಹೀಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ ಗಂಟು ಬಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬಾನಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಲುಪಿರುವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ.</p>.<p>ನಾನು ಬೇರೂರಿದ ಜಾಗದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೊರಟರೆ, ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ಗಳೂ ಸಾಲದು. ನನ್ನ ಬುಡವೇ ಮೂರು ಅಡಿ ದಪ್ಪ. ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹತ್ತಾರು ತಂತುಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಹಿರಿಕಿರಿಯ ಮರಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಳೆಗಾಳಿಯ ಬಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಮರಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಳಲಾರವು. ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ಎದೆಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು-ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಾಸ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ವಸಂತವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಂಬಳಿಯಾಕಾರದ ಜೇನುಗೂಡು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೂ ಆನಂದವೇ.</p>.<p>ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಡಲಿ-ಕತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಕೊರಳು ಒಡ್ಡದೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೂಬಿಟ್ಟು, ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೋಡಿಗೆಯಂತೆ ಫಲ ಕೊಡುವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಫಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಾರು ಬೀಜಗಳು ಬೆಳೆದು, ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೀಜ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಅಗಲವಿದ್ದು, ಹೊರಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲಕ್ಕಿಳಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾನವರು ಕಲೆಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ ನುಣುಪಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಚೇಷ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ, ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ–ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಗು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ!</p>.<p>ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಲು ಮರೆತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ! ಯಾಕೆಂದರೆ, ವಯಸ್ಸಾಯಿತಲ್ಲ! ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ‘ಗಣಪೆ ಬಳ್ಳಿ’ ಅಥವಾ ‘ಹಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ಗಿಲ್ಲಾ’ ಎನ್ನುವರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು Entada pursaetha ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ.</p>.<p>ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರು, ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿ–ಇದೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>