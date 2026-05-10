ವಲಸೆಗೆ ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಕನಕಾಂಬರ ಬೇಲಿ

<p>ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಾಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಏಕತೆಗೂ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ವಲಸೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ರೈತ ಧರ್ಮಣ್ಣ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಕಲ್ಲು-ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುವುದು, ಜೆಸಿಬಿ ಕೆಲಸ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ–ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದರೂ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಿರಂತರ ನಷ್ಟ–ಇವೆಲ್ಲವು ಅವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕನಕಾಂಬರ ತೋಟ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ‘ನಾನೇಕೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಬಾರದು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕಾಂಬರ ಬೆಳೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಫಲ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮುಂದುವರಿದ ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಲ ಕಂಡರು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಕೆ.ಜಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 40 ಕೆ.ಜಿ ಮೀರಿತು. ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಕ್ಕು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯವೂ ಲಭಿಸಿತು. ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗತೊಡಗಿತು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹಿಂತಿರುಗಿತು.ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಧರ್ಮಣ್ಣನ ತೋಟ ಇಂದು ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಗೌರಮ್ಮ, ಮಂಜಮ್ಮ, ನೀಲಮ್ಮ, ಅನಂತಮ್ಮ, ಸಾಕಮ್ಮ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಶಂಕ್ರಮ್ಮ, ಹೇಮಾಕ್ಷಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಅಂಜಿನಮ್ಮ… ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುವ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭರವಸೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ; ಅವರು ವಲಸೆ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿಕಾರರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿಬರಲು ಸ್ವತಃ ಆಟೊ ಖರೀದಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹100–150 ಇದ್ದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ₹300ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಲ್ಲ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಕೂಲಿಕಾರರಲ್ಲ; ಅವರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಷೆ, ಮಾತುಕತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಇವೆಲ್ಲವು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವುಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ; ಅವು ವಲಸೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವೂ ಒಂದು ಮನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರದ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.</p>.<p>ಧರ್ಮಣ್ಣನ ಪತ್ನಿ ಶಕುಂತಲ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೂಲಿಕಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತೋಟದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ, ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇಂಧನ.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮದೇ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವಲಸೆ ಬದುಕಿನಿಂದ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೋಟ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ; ಅದು ಜನರನ್ನು ಊರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-51-553206943</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>