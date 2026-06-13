ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 500 ಎಕರೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್!

<p>ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್: ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್, ಟೆನೆಟ್, ಓಪನ್ಹೈಮರ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ನಂತಹ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ.</p><p>ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೋಲನ್, ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಗಿರುವ ನೋಲನ್ ಜನಿಸಿದ್ದು, 1970ರ ಜುಲೈ 30ರಂದು. ಸದ್ಯ ‘ಹಾಲಿವುಡ್’ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವರು, ಒಟ್ಟು 12 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಧನವೂ ಅವರದ್ದೇ.</p><p>ನೋಲನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡಿರುವ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ₹ 57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ. ನೋಲನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲವೇ.</p><p>ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಥೆಗಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಸಂಕಲನಕಾರನೂ ಆಗಿರುವ ನೋಲನ್, 2014ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ‘ಕೃಷಿಕ’ನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ನೋಲನ್</strong></p><p>ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ಮನೆಸೋರೆಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೈಚಳಕ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದ್ಯಾಕೋ ನೋಲನ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳ (ಸಿಜಿಐ) ಬಗೆಗಿನ ಒಲವು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಎಂತಹ ಸವಾಲೊಂದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬೇರದೆ ಇರದು.</p><p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ, ಮನುಕುಲ ಅವಸಾನದತ್ತ ಸಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಥನ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ನದ್ದು. ಕಪ್ಪುಕುಳಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳೂ ಅದರಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೆಕ್ಕನೌಘೇ ಅವರು ಜೋಸೆಫ್ ಕೂಪರ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em>'ನಾಸಾದ ನಿವೃತ್ತ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಪರ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜೋಳ; ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಿದೆ'</em> ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಸುವುದು ನೋಲನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೈಜ ದೃಶ್ಯಾನುಭವ ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ, ಪರ್ವತದ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಸಿಜಿಐ ಮೂಲಕವೇ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಜಾಯಮಾನ ನೋಲನ್ನದ್ದಲ್ಲ.</p><p>ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಕ್ ಸ್ನೈಡರ್ ಅವರು ನೋಲನ್ಗೂ ಮೊದಲು ಇಂತಹದ್ದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕೆಂಡ ತಮ್ಮ ‘ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 95 ಲಕ್ಷ) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದರು ನೋಲನ್.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ 165 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಅಂದಾಜು ₹ 1,500 ಕೋಟಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದು (ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ) ಅಷ್ಟೇನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜೋಳವನ್ನು, ಫಸಲು ಕೈಸೇರುವವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆಯೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವಂತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಲನ್.</p><p>ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜೋಳ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟೂ ಜೋಳದ ಹೊಲ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮೋಹಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಲನ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 162 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 1.53 ಕೋಟಿ) ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ನೈಜ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದ ಭೂಪ</strong></p><p>ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ನೋಲನ್, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವಿನವರು. ಸಿಜಿಐ ಬಳಸುವ ಬದಲು ನೈಜ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರಿಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿವೆ.</p><p>ಟೆನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ Visual Effectsಗಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಲನ್ ನಿಜವಾದ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಇನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಜಿಐ ಮೊರೆಹೋಗದೆ ನೈಜವಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಬೆಳಕು, ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು, ಆಗಸದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿದ ಬೆಂಕಿ; ಅಬ್ಬಾ.. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಂದ ಅನುಭವವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದ ಓಪನ್ಹೈಮರ್</strong></p><p>ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಸಿನಿಮಾ 2024ರ 96ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಸಿಲಿಯನ್ ಮರ್ಫಿ), ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ (ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್), ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ (ಲುಡ್ವಿಗ್ ಗೊರಾನ್ಸನ್), ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನ (ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೇಮ್), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ (ಹಾಯ್ಟೆ ವಾನ್ ಹಾಯ್ಟೆಮಾ) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ನೋಲನ್ ಅವರ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್, ಡಂಕಿರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಸರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.</p><p>ನೋಲನ್ನರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ‘The Odyssey’ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು (ಜೂನ್ 17ಕ್ಕೆ) ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p><p><strong><ins>ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p>ಫಾಲೋವಿಂಗ್ – 1998</p></li><li><p>ಮೆಮೆಂಟೊ – 2000</p></li><li><p>ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ – 2002</p></li><li><p>ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ – 2005</p></li><li><p>ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಗ್ – 2006</p></li><li><p>ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ – 2008</p></li><li><p>ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ – 2010</p></li><li><p>ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ರೈಸಸ್ – 2012</p></li><li><p>ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ – 2014</p></li><li><p>ಡಂಕಿರ್ಕ್ – 2017</p></li><li><p>ಟೆನೆಟ್ – 2020</p></li><li><p>ಓಪನ್ಹೈಮರ್ – 2023</p></li><li><p><strong>ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ – 2026</strong> (ಜುಲೈ 19 – ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ)</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>