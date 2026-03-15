Book Cafe: ಕಾಫಿಯ ಘಮಲು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ನೆರಳು

<p>ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ಮನಮೋಹಕ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಕೋಪೆನ್ಹೆಗನ್. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಈ ನಗರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಳಗಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋಪೆನ್ಹೆಗನ್ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ, ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕುತ್ತ ಸಾಗಿದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಫೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತವು–‘ಪಾಲುಡನ್ ಬೊಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ’. ‘Not just another coffee place’ ಎಂಬ ಫಲಕವೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬೊಗ್’ ಎಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿವರೆಗೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಳೆಯ ಕಾಗದದ ವಾಸನೆಗೆ ಬೆರೆತ ಕಾಫಿಯ ಸುವಾಸನೆ–ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು. 1895ರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಸ್ಥಳ, ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ. 1479ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 1482ರಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ. 1861ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಜೋಹಾನ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಹೆರ್ಹೋಲ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಭವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನೂ, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು?’ ಎಂಬ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಕೇಳಿದಳಂತೆ. ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಕೈಬಿಡದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ 1707ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಳು.</p>.<p>ಅದರ ವಿಶೇಷವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಯುರೋಪಿನ ಆ ಶೇಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಗಂಗಾ ನದಿ, ಮತ್ತು ಸಿಂಧು ನದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ಷಣ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಂತರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆತ 150 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ನಡೆದಿತ್ತು–ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ.</p>.<p>ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ತಾಣವೆಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್–ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಅದ್ಭುತ. ಹಳೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೌನಗಾಥೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಗಾಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಚುರುಕು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ, ಕಾಫಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆ ದಿನ, ಕೋಪೆನ್ಹೆಗನ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅರಿವು ನೀಡಿತು–ಜ್ಞಾನವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ದೇಶಗಳನ್ನು, ನದಿಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>