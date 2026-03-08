ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features

Malnad Dairy Farming: ದನಗಳ ‘ಕಲ್ಬಿ’ ಕಣ್ಮರೆ

ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮೊಗಟಾ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
cattleTraditional Activities
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT