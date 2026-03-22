Agricultural Heritage: ಮಣ್ಣಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ

ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ…

ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ. ಕೊಳವೆ ನೀರಿನ ಚಿಮುಕಾಟ. ಮನೆಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಣೆಯ ಸದ್ದು.

ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಗತಕಾಲದ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಂಟೆ, ಕೂರಿಗೆ, ನೊಗ, ಕುಡುಗೋಲು, ಜಲ್ಲೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಣೆ, ಹಗ್ಗಗಳು, ಕೊರಳಪಟ್ಟಿಗಳು, ಗಂಟೆಗಳು, ಚೊಂಬುಗಳು, ಲೋಟಗಳು, ದೀಪಗಳು… ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗರ ಜೀವನದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದ್ದವು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು.'ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ?'
'ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಲ ಹಸುರಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಈಗ ಯಂತ್ರದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದಿವೆಯೇ?'

ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುರುಬಸಪ್ಪಜ್ಜನಮಠ.

'ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಳೆಯ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ' ಎಂದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸವೂ ಹೌದು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಸೇರಿವೆ.

ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಇದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ.

ಮಳಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಹಳ್ಳಿ

ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮುಂಗಾರು ಕೆಂಜೋಳದ ಮಾದರಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಈ ಉಪಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು…' ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಮುಟ್ಟಿತು.

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಉಪಕರಣ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ? ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು? ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಎಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ? ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವದ ಹೆಮ್ಮೆ.

ಇಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಭರಾಟೆ. ವೇಗ, ಲಾಭ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಇವುಗಳೇ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳು. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಮಾನವ ಸ್ನೇಹಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 'ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆತರೆ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಮಂಕಾಗುತ್ತದೆ'.

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಳವೂ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ 15ಕ್